Şırnak'ta Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Kadın Kültür Merkezi tarafından "uçurtma şenliği" düzenlendi.

Karşıyaka Mahallesi kırsalında düzenlenen geleneksel şenliğe katılan 150 çocuk, rengarenk uçurtmaları uçurmanın keyfini yaşadı.

İş insanı Yusuf Bilin'in gönderdiği uçurtmalar ile destek olduğu şenlikte çocuklar eğlendi.

Şenliğe katılan Bünyamin Uygun, uçurtma uçurarak çok eğlendiğini belirtti.

Yusuf Algan da uçurtma şenliğinde keyifli dakikalar yaşadığını aktararak, kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kadın Kültür Merkezi Koordinatörü Gönül Ürgen, şenliğin geleneksel hale geldiğini ve çocukların mutluluğu için çalıştıklarını belirterek, Bilin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.