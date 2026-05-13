Şırnak'ta 300 Yıllık Geleneğin Kutlandığı 'Adarok' Etkinliği

Güncelleme:
Şırnak'ta, baharın gelişinin kutlandığı 'Adarok' etkinliği bu yıl yağışlar nedeniyle mayıs ayında gerçekleştirildi. Etkinlikte binlerce kişi bir araya geldi, yemekler ikram edildi ve geleneksel oyunlar oynandı.

ŞIRNAK'ta binlerce kişi, yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip baharın gelişinin kutlandığı 'Adarok' etkinliğinde bir araya geldi. Her yıl mart ayında düzenlenen etkinlik, bu yıl yağışlar nedeniyle mayıs ayında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Şırnaklılar, geleneksel 'Adarok' etkinliği kapsamında Cudi Dağı ile Bestler Dereler arasındaki Besta bölgesinde bir araya geldi. Her yıl mart ayında düzenlenen etkinlik, bu yıl bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle ertelendi. Yaklaşık 300 yıldır sürdürülen etkinlikte büyük kazanlarda hazırlanan yemekler, metrelerce uzunluktaki yer sofralarında katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte binlerce kişi aynı sofrada buluşurken, yaşlılar sohbet edip geçmişi yad etti, gençler ise yöresel oyunlar oynayıp halay çekti. Çocuklar da doğada oyun oynayarak vakit geçirdi.

'YAĞIŞLAR NEDENİYLE ERTELEDİK'

Balveren beldesinde 25 yıldır imamlık yapan Mehmet Nuri Atak, "Biz her yıl 21 Mart'ta geliriz buraya. Bu yıl yağışlar çok fazla olduğu için biraz erteledik. Biz buraya gelir halkla beraber oturur, muhabbet eder, biraz eğleniriz. 300 senelik köyün örf ve adetlerinin yaşandığı bir programdır. Biz buraya sabahları geliriz. Otururuz. Çayımızı içeriz. Önce muhabbet kurarız. Sonra gençler oyunlar oynar. Sonra namazımızı kılar, yemeğimizi yeriz. Sonra da hasbihal yapıp evimize giderizö dedi.

'BU KÜLTÜRÜ ÇOCUKLARIMIZA AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Programa katılanlardan Hacer Fidan da "Bu dedelerimizden kalma bir kültürümüz. Zamanında köyde baharın gelişini kutlardık. Zamanla insan sayısının fazlalaşmasıyla birlikte köyde kutlama yapamaz duruma geldik. Besta bölgesine geldik. Biz bu kültürü yaşatmaya ve çocuklarımıza aktarmaya devam edeceğizö diye konuştu.

'KÜSKÜNLERİN BARIŞMASI DA SAĞLANIYOR'

Şırnak Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise etkinliğin ayrıca küskünlerin barıştırılmasını da amaçladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu etkinlik daha çok mart aylarında kutlanıyor. Fakat bu sene kışı biraz fazla yaşadığımız için mayısa bırakmak zorunda kaldık. Bu etkinliğin temelinde Hz. İbrahim putları yere sermesi var. Bu putların yere serilmesi sembolik bir hareket, bir davranış. Bu davranışla nefsi kontrol etme, egonun aşırı isteklerini kontrol altına almak amaçlanıyor. Düzenli bir hayat sürmeyi ifade eder. Yaklaşık 300 yıldır bu etkinlik kutlanıyor. Burada öncelikle köyden dışarıya çıkanlarla tanışma faslı yapılır. Küskünlerin barışması söz konusu oluyor. Özelde de bir senenin muhasebesi yapılıyor. Bir sene içerisinde yaşanan hadislere toplum tarafından değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
