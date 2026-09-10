Sinop’un tarihi mirası Fetih Müzesi ile geleceğe taşınacak

Sinop'un köklü tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla Tarihi Lonca Kapısı'nın Fetih Müzesi'ne dönüştürülmesi için hazırlanan projede çalışmalar sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sinop Fetih Müzesi Projesi" kapsamında Tarihi Lonca Kapısı'nda rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra peyzaj, rekreasyon ve müze teşhir-tanzim düzenlemelerinin yapılması planlanıyor. Proje alanında incelemelerde bulunularak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Tarihi yapının mevcut dokusunun korunarak müze işlevi kazandırılmasıyla Sinop'un kent hafızasının ve fetih ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Tamamlandığında kentin kültür ve turizm hayatına katkı sağlaması beklenen Fetih Müzesi'nin, Sinop'un tarihi kimliğinin tanıtılmasında da önemli bir rol üstlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı