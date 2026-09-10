Haberler

Sinop’un tarihi mirası Fetih Müzesi ile geleceğe taşınacak

Sinop’un tarihi mirası Fetih Müzesi ile geleceğe taşınacak
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop’un köklü tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla Tarihî Lonca Kapısı’nın Fetih Müzesi’ne dönüştürülmesi için hazırlanan projede çalışmalar sürüyor.

Sinop'un köklü tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla Tarihi Lonca Kapısı'nın Fetih Müzesi'ne dönüştürülmesi için hazırlanan projede çalışmalar sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sinop Fetih Müzesi Projesi" kapsamında Tarihi Lonca Kapısı'nda rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra peyzaj, rekreasyon ve müze teşhir-tanzim düzenlemelerinin yapılması planlanıyor. Proje alanında incelemelerde bulunularak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Tarihi yapının mevcut dokusunun korunarak müze işlevi kazandırılmasıyla Sinop'un kent hafızasının ve fetih ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Tamamlandığında kentin kültür ve turizm hayatına katkı sağlaması beklenen Fetih Müzesi'nin, Sinop'un tarihi kimliğinin tanıtılmasında da önemli bir rol üstlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezar başında öldürülen Gamze'nin ses kaydı ortaya çıktı! 'Beni öldürmeye çalışıyor'

Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kahreden ses kaydı ortaya çıktı!
Bu adada çocuk doğurana 170 bin TL veriyorlar! Aylık bile bağlanıyor

Bu adada çocuk doğurana 170 bin TL veriyorlar! Aylık bile bağlanıyor
Türkiye fiyatı 230 bin TL ama görüntüyü izleyen 'Mutlaka almalıyım' diyor

Fiyatı 230 bin lira ama görüntüyü izleyen "Mutlaka almalıyım" diyor
İşyerini kurşunlayıp kaçtı! Polis sokak sokak kovalayıp böyle yakaladı

Polisi görünce koşmaya başladı! Nefes kesen kovalamaca kamerada
Sedat Şahin'i hedef alacaklardı! Sarallar'ın suikast planı çökertildi

Yeraltı dünyasının ünlü ismini öldüreceklerdi, hepsi tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga: Doktor ve medya mensupları dahil 9 gözaltı

Aralarında ünlü muhabir de var! Kozinoğlu soruşturmasında 9 gözaltı

Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarına duygusal mesaj

Fener taraftarına mesajı var!