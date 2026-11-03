Sinop'un fethinin 812. yıl dönümünde Alaaddin Camii'nde mevlit okundu

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Sinop'ta 3 Kasım fetih kutlamaları kapsamında tarihi Alaaddin Camii'nde mevlit programı düzenlendi.

Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kutlama programının dini etkinlikleri Alaaddin Camii'nde gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Sultan I. İzzeddin Keykavus'un 1214 yılında fethettiği Sinop'ta, bu tarihi mirasın simgelerinden Alaaddin Camii anma programına ev sahipliği yaptı. Selçuklu döneminin kentteki önemli eserleri arasında yer alan camide gerçekleştirilen etkinlik, yıl dönümü kutlamalarına manevi bir anlam kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı