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Sinop'ta "Karardan Görsele" sergisi sanatseverlerle buluştu

Sinop'ta 'Karardan Görsele' sergisi sanatseverlerle buluştu
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Sinop Üniversitesi'nde öğrencilerin yapay zeka ile ürettiği dijital tasarımlardan oluşan 'Karardan Görsele' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde, öğrencilerin yapay zeka destekli tasarım çalışmalarından oluşan "Karardan Görsele" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde Dr. Öğr. Üyesi Duygu Şenol Salepcigil'in yürüttüğü "Yapay Zeka ile Tasarım" fakülte ortak seçmeli dersi kapsamında hazırlanan "Karardan Görsele" isimli öğrenci sergisi açıldı.

Sergide, "Görsel Hafızadan Yapay Zeka İmgesine: Seçim, Prompt ve Karar" teması çerçevesinde üretilen dijital tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrencilerin belirlenen sanatçı ve tasarım örneklerinden ilham alarak oluşturdukları komut (prompt) kompozisyonları ile bu süreç sonunda ortaya çıkan özgün dijital eserler sergide yer aldı. Teknoloji ile geleneksel sanat anlayışını bir araya getiren çalışmalar, katılımcılar tarafından ilgiyle incelenirken, yapay zekanın sanat ve tasarım alanındaki kullanımına ilişkin farklı bakış açıları da ortaya koydu.

Geleneksel Türk Sanatları ve Resim Bölümü öğrencilerinin ortak çalışmalarıyla hazırlanan serginin açılışına, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gökhan Ceylan, akademik personel ve öğrenciler katıldı - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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