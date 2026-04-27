Sinop'ta sinema şöleni: 5. Film Festivali perdelerini açıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle bu yıl beşincisi düzenlenen Sinop Film Festivali için geri sayım başladı.

4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival öncesi tanıtım toplantısı, Sinop Cezaevi ve Müzesi'nde yapıldı. Toplantıya Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel ile Festival Yönetmeni İzzet Arslan katılarak program ve etkinliklere ilişkin bilgi verdi. Festival Yönetmeni İzzet Arslan, beşinci yılında festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, ulusal yarışma kapsamında 212 filmin başvurduğunu açıkladı. Festivalin yalnızca kısa filmle sınırlı olmadığını vurgulayan Arslan, belgesel, uzun metraj ve uluslararası yapımların da programda yer aldığını ifade etti. Bu yıl ilk kez uluslararası filmlerin gösterileceğini kaydeden Arslan, Filistin temalı yapımların da "çığlığa kulak ver" temasıyla izleyiciyle buluşacağını söyledi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise festivalin kentin kültürel tanıtımı ve sosyal hayatı açısından önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Tarihi cezaevinin festival kapsamında önemli bir etkinlik alanına dönüştüğünü ifade eden Özarslan, etkinliklerin yalnızca şehir merkeziyle sınırlı kalmayacağını, Gerze ve Boyabat gibi ilçelerde de gösterimler yapılacağını belirtti. Özarslan, festivalin herkese açık ve ücretsiz olduğunu vurgulayarak vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti. Festivalin şehirden kırsala kadar geniş bir kitleye ulaşmasını hedeflediklerini ifade eden Özarslan, sinemanın toplumun her kesimiyle buluşmasının önemine dikkat çekti. - SİNOP

