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Sinop'ta Geleneksel Sanatlar Buluşması: 11 Usta Bir Araya Geldi

Sinop'ta Geleneksel Sanatlar Buluşması: 11 Usta Bir Araya Geldi
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Sinop’un somut olmayan kültürel mirasını yaşatan 11 zanaatkar ve usta, geleneksel sanatların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bir araya geldi.

Sinop'un somut olmayan kültürel mirasını yaşatan 11 zanaatkar ve usta, geleneksel sanatların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bir araya geldi.

Sinop'un kültürel değerlerinin yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen buluşmada, farklı alanlarda geleneksel sanatları sürdüren kültürel miras taşıyıcıları çalışmalarını anlattı. Buluşmada ustalar, yaptıkları sanatların incelikleri ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi hakkında bilgi verdi. Buluşmada; Adnan Karagülle ahşap oyuncak yapımı, Doğan Ülgen ahşap gemi maketi yapımı, Suzan Tarakçı peşkir dokuma, Cengiz Özekes bıçakçılık, Asuman Yılmaz el nakışları ve keten dokuma, Filiz Kurt iğne oyası, Cemil Uygun halk şairliği ve aşıklık, Bircan Yaprak cam boncuk, Hatice Keleş çember dokuma, Belgin Köklü keten dokuma, Ahmet Sever ise müzik ve saz sanatı alanındaki çalışmalarını anlattı. Geleneksel sanatların yaşatılması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan zanaatkar ve ustalara teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kültürel miras taşıyıcılarıyla bir araya gelerek ustaların çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Özarslan, Sinop'un geleneksel sanatlarının yaşatılmasında önemli rol üstlenen zanaatkar ve ustalara katkılarından dolayı teşekkür ederek, şehre değer katan çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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