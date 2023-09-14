Sinop'ta Kolaj Atölyesi Etkinliği Gerçekleştirildi

Uluslararası Sinop Bienali (Sinopale) gönüllülerince kurulan Hal Kollektifi ve bir otel tarafından organize edilen kolaj etkinliği, Sinop'ta gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılara kolaj sanatının temel bilgileri verildi ve kendi eserlerini oluşturdukları bir kitap hazırlandı.

Uluslararası Sinop Bienali (Sinopale) gönüllülerince kurulan Hal Kollektifi ve bir otel tarafından organize kolaj etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik için Sinop'a gelen kolaj eğitmenleri Sonat Özcivan ve Yağmur Güzle öncülüğünde Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde atölye çalışması yapıldı.

Özcivan, AA muhabirine, Sinop'ta ilk kez düzenlenen kolaj atölyesi etkinliğinde 25 katılımcı ile bir araya geldiklerini söyledi.

Katılımcılara kolojla ilgili süreci anlatıp mekanı ve atölyeyi tanıttıklarını belirten Özcivan, "Katılımcıların 3 saat içinde kendi yaptığı ürünleri ortaya koyarak çıkan eserleri kitap haline getireceğiz." dedi.

Özcivan, kolaj sanatının hangi dönemde uygulamaya başlandığı, hangi sanatçılar tarafından yapıldığı gibi hususlar hakkında bilgi ve fikir sahibi olmaları hedeflenerek sunum yapılarak temel kolaj bilgisi verildi.

Fransızca "yapıştırma" anlamına gelen kolajın sanatın tüm alanlarında kullanıldığını ancak ana öğesinin fotoğraf olduğunu dile getiren Özcivan, "Fotoğrafların, nesnelerin, gazete veya afiş parçalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Tamamen sınırsız hayal gücü önemlidir. Alakasız veya alakalı nesneler yan yana gelerek bambaşka bir boyut oluşturur. İfade olanaklarının sınırlarını zorlamak isteyen her birey atölye çalışmasına katılabilir." diye konuştu.