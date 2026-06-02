Sinop'ta gençlerden 'Bağlar' sergisi

Sinop Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerince hazırlanan "Bağlar" adlı sergi, Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan sergi, yoğun ilgi gördü. Farklı tekniklerle hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergide, genç sanatçıların üretimleri ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Resim Öğretmeni Vildan Bilgi, etkinliğin okulun yıl sonu konseriyle birlikte planlandığını belirtti. Bilgi, "Bu etkinlik, okulumuzun yıl sonu konseri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ortak bir çalışma. Konserde sanatçı Aytaj Rzaguliyeva sahne alacak, Bilge Hocamız ise müzik korosuna şeflik yapacak. Resim bölümü öğrencilerimiz de yıl sonu sergilerini açıyor. Bu yılki ilk yıl sonu sergimizi gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki sergimizi ise 5-6 Haziran tarihlerinde eski askeriye binasının önünde düzenleyeceğiz. Yıl sonu konseri ve yıl sonu sergisini ortak bir etkinlik olarak gerçekleştiriyoruz" dedi. - SİNOP

