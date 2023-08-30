Sinop'ta Çocuk Oyunları Gösterildi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen 'Sahne Senin Türkiyem' adlı çocuk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Animasyon gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar ve maskot gösterilerinin yer aldığı etkinlikte çocuklar eğlendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür edildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde "Sahne Senin Türkiyem" adlı çocuk oyunları gösterildi.
Türkeli Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen animasyon gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, maskot gösterilerinin olduğu program büyük beğeni topladı.
Birbirinden ilginç gösterilerin bulunduğu etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Yapılan etkinlikte emeği geçen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür edildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat