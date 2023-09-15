Sinop'ta Atatürk'ün Gelişinin 95. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Sinop'ta, Atatürk'ün gelişinin 95'inci yıl dönümü için düzenlenen törende halk oyunları gösterisi yapıldı ve Atatürk'ün Sinop'a gelişini temsil eden tekne denizden kıyıya ulaştı. Törenlerde çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Özarslan, Atatürk'ün Sinop'a geldiğinde istirahat ettiği Adliye Sarayı'ndaki şeref defterini imzaladı. Ayrıca Atatürk'ün Sinop'a gelişi ve Harf İnkılabı töreni de gerçekleştirildi.

Sinop'ta, Atatürk'ün gelişinin 95'inci yıl dönümü için tören düzenlendi.

İskele Meydanı'nda gerçekleşen tören halk oyunları gösterisi ile başladı, sonrasında Atatürk'ün Sinop'a gelişini temsil eden tekne denizden kıyıya ulaştı. Tekneden inen öğrenciler tarafından Türk bayrağı, Vali Mustafa Özarslan'a teslim edildi. Vali Özarslan ve Belediye Başkanı Barış Ayhan, törenden sonra Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, sonrasında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı sonrası Vali Özarslan, Atatürk'ün Sinop'a geldiğinde istirahat ettiği bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzaladı.

Şeref defterinin imzalanmasının ardından Mehmet Akit Ersoy Ortaokulu önündeki Atatürk Anıtı önünde Atatürk'ün Sinop'a gelişi ve Harf İnkılabı töreni gerçekleştirildi. Tören kara tahta önünde harfleri tanıtan Atatürk'ün bir hamalla yaptığı konuşmanın canlandırılmasıyla son buldu. - SİNOP