Sinop'ta Atatürk Portresi Yapbozu

MUSTAFA USTA

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve gönüllü vatandaşlar tarafından, vefatının 85. yılı dolayısıyla 1881 parçadan Atatürk portresi yapıldı. Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Su Köseoğlu, "1881 parçalık Atatürk yapbozu yapmak istedik. 1881 parçayı tek tek ellerimizle kestik, böldük, etiketlerini yapıştırdık, fotoğraflarını bulduk. Bu parçaların arkasına da vatandaşlarımız tek tek mesajlarını, isimlerini yazdılar. Küçük çocuklar kalp ve yıldız çizdiler. Birçok insan güzel kelimeler yazdı" dedi.

10 Kasım'dan bu yana Sinop Belediyesi Sabahattin Ali Kültür Merkezi'ne gelen 1881 kişiden her biri bir parçayı yerine koyarak 3 metrekarelik Atatürk Portresini ortaya çıkardı. Sinop Belediyesi Sabahattin Ali Kültür Merkezi'ne gelen Anıl Altınbilezik ise, "Bugün kültür merkezine geldim. Atatürk'ün yapbozu çok güzel yapılmış. Arkadaşlar güzel çalışmışlar, ellerine sağlık. Güzel bir çalışma yapmışlar. Bence bu yapboz Sakarya Caddesi civarına konulmalı. Daha güzel olur" dedi.

"ATATÜRK'Ü ÇOK SEVİYOR VE ÇOK ÖZLÜYORUZ"

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Su Köseoğlu, şöyle konuştu.

"Biz böyle bir şey yapmayı Gençlik Meclisi olarak hep beraber düşündük. 1881 parçalık Atatürk yapbozu yapmak istedik. 1881 parçayı tek tek ellerimizle kestik, böldük, etiketlerini yapıştırdık, fotoğraflarını bulduk. Bu parçaların arkasına da vatandaşlarımız tek tek mesajlarını, isimlerini yazdılar. Küçük çocuklar kalp ve yıldız çizdiler. Birçok insan güzel kelimeler yazdı. Biz de bunları sıralamasıyla beraber yan yana yapıştırdık. Öncelikle bu yapbozu çerçeveletmek istiyoruz. Çerçeve yaptırdıktan sonra ya kültür merkezinin içerisinde konumlandıracağız ya da dışarıya bir yere arkası da gözükecek bir şekilde konumlandırmayı düşünüyoruz. Bu yapboz Sinop halkı tarafından yapıldı. Ayrıca kültür merkezinde öylesine gezmeye gelen halk tarafından da yapıldı. Başka şehirlerden gelen vatandaşlara da 'buyurun sizin de bir parçanız olsun' dedik. Onlar da seve seve bize yardım ettiler. Herkes çok beğendi. Bitmesinin çok zor olacağını düşündüler, biz de öyle düşündük ama herkes çok sevindi ve destekledi. Atatürk'ü çok seviyor ve çok özlüyoruz."

Sinop Belediyesi Sabahattin Ali Kültür Merkezi'ne gelen Anıl Altınbilezik ise, "Bugün kültür merkezine geldim. Atatürk'ün yapbozu çok güzel yapılmış. Arkadaşlar güzel çalışmışlar, ellerine sağlık. Güzel bir çalışma yapmışlar. Bence bu yapboz Sakarya Caddesi civarına konulmalı. Daha güzel olur" dedi.