Sınırdan Sesler Korosu Kilis'te Konser verdi
Sınırdan Sesler Korosu, Kilis Belediyesi desteğiyle Millet Bahçesi amfi tiyatroda konser düzenledi. Şef Furkan Özer yönetimindeki konserde arabesk müzik ve Kilis türküleri seslendirildi. Belediye Başkanı Hakan Bilecen, şef Özer'e çiçek takdim etti.
Sınırdan Sesler Korosu, Kilis Belediyesinin desteğiyle kentte konser verdi.
Millet Bahçesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen konseri, şef Furkan Özer yönetti.
Konserde arabesk müziğin yanı sıra Kilis türkülerine de yer verildi.
Programda konuşan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, emeği geçenlere teşekkür ederek şef Özer'e çiçek takdim etti.
Konserin sonunda koro, Kilisli sanatseverler tarafından alkışlandı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan