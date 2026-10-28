Sındırgı'da 1764 metre rakımlı Ulus Dağı sonbahar tonlarıyla havadan görüntülendi

Sındırgı'da 1764 metre rakımlı Ulus Dağı sonbahar tonlarıyla havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sındırgı'daki 1764 metre rakımlı Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlar, sıcaklıkların düşmesiyle sonbaharın sarı, kızıl ve yeşil tonlarına büründü. Çam, meşe ve çınar ağaçlarının renklendirdiği alanlar, doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekmek için manzaralar sunarken havadan görüntülendi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 1764 metre rakımlı Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharın sarı, kızıl ve yeşil tonlarıyla renklendi.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerdeki ağaçların yaprakları renk değiştirirken çam, meşe ve çınar ağaçlarının oluşturduğu manzaralar dikkati çekti.
Doğal güzellikleri ve ormanlık alanlarıyla öne çıkan Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlar, sonbaharda doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlere farklı manzaralar sunuyor.
Sonbaharın renklerini yansıtan Ulus Dağı ve çevresindeki ormanlık alanlar havadan görüntülendi.