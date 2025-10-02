Sincan Bilim Şenliği Başladı

Sincan Belediyesi tarafından, Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen Bilim Şenliği başladı.

Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan ve 4 Ekim'e kadar sürecek Sincan Bilim Şenliği'nde, mini roket fırlatma gösterileri, öğretici atölyeler, bilim yarışmaları ve robot gösterilerinin yanı sıra öğrencilere güvenli internet kullanımı anlatılacak.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 3 gün sürecek Bilim Şenliği'nde 12 ila 15 bin arasında ziyaretçi beklediklerini belirtti.

Sincan Bilim Merkezini yılda yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Ercan, "2 yılda 80 bin ziyaretçi sayısından bahsedebiliriz. Bu sayı artarak devam ediyor. İnovatif bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımızın başlattığı teknoloji hamlesine inşallah daha büyük katkılar sağlayacak geleceğin bilim adamları yetişiyor burada. Bilimle teknolojiyle iç içe bir yuva burası.TEKNOFEST gençliği hızla büyüyor. TEKNOFEST rüzgarı Türkiye'yi adeta sarıp sarmalıyor." ifadesini kullandı.

"TEKNOFEST gençliği yetişecek"

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç da Sincan Bilim Şenliği'nin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek TEKNOFEST gençliğinin yetişeceğini söyleyerek,"Dijital bağımlılıkla ilgili proje gerçekleştiriyoruz.Dijital de kaybolalım değil de dijitale yön verelim gençliği elde etmemiz lazım. Bu etkinliklerin de bu amaçla çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ise Sincan'ın başarılı işlere imza attığını ifade ederek, "Sincan'da çok sayıda okulumuz ve öğrencilerimiz var. Gerçekten çok istekliler, başarma isteği var. Öğretmenlerimize, velilerimize destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Filistin'de de Sumud Filosu'nda da bilim adamlarının doktorların, gazetecilerin yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, "Bilim adamı olmak, teknoloji ve bilimle uğraşmak önemli ama insanlığa faydalı olmak için, insanlık onuru için, insanlığın yolunu açmak için önemli. Türk gençliği bilim öğrenirken insanlığa hizmet etmenin, vicdanın sesi olmanın gereğini bilerek öğrenecek buna inancımız sonsuz. "ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler, projelerin sergilendiği stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldı.