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Sinanköy'de betonarme köprü tamamlanıyor, yağışta ulaşım kolaylaşacak

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Sinanköy'de betonarme köprü tamamlanıyor, yağışta ulaşım kolaylaşacak
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa'ya bağlı Sinanköy'de yapımı tamamlanmak üzere olan betonarme köprüde incelemelerde bulundu. İba, köprünün bitmesiyle özellikle yağışlı havalarda köylülerin tarla, mera ve bahçelerine ulaşımının kolaylaşacağını belirtti.

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy'de yapımı tamamlanmak üzere olan betonarme köprüde incelemelerde bulundu.

İba, yaptığı açıklamada, köy sakinlerinin talebi üzerine başlatılan köprü çalışmalarını ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini belirtti.

Köprünün tamamlanmasıyla özellikle yağışlı havalarda vatandaşların tarla, mera ve bahçelerine ulaşımının kolaylaşacağını ifade eden İba, yatırımda emeği geçenlere teşekkür etti.

İba, köy sakinleriyle bir araya gelerek köy içi yollarındaki çalışmalar, kapalı sistem sulama hattının yenilenmesi ve devam eden diğer yatırımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Köy sakinlerinin taleplerini ve önerilerini de dinleyen İba, ziyaretin ardından Sinanköy Muhtarı Sabri Bircan ve köy halkına misafirperverlikleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette İba'ya, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Lalapaşa İlçe Başkanı Seçkin Yörük, İl Genel Meclisi Üyesi Serdar Özvatan, Sinanköy Muhtarı Sabri Bircan ve parti teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA
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