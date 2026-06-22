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Simav Gölcük Yaylası'nda Yörük Şenliği

Simav Gölcük Yaylası'nda Yörük Şenliği
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Kütahya'nın Simav ilçesindeki Gölcük Yaylası'nda düzenlenen 3. Yörük Şenliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Kortej yürüyüşü, halk oyunları ve yöresel lezzetlerle kültürel miras yaşatıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bulunan Gölcük Yaylası'nda düzenlenen 3. Yörük Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, bin 450 rakımlı yaylaya girişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Şenlik, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Yörüklerin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları gösterileri, müzik sunumları ve özellikle Yörük kadınlarının sergilediği oyunlar etkinliğe renk kattı. Etkinlik alanında kurulan Yörük çadırları ile ziyaretçilere kültürel atmosfer sunulurken, yöresel lezzetlerin yer aldığı stantlar da ilgi gördü.

Şenliğin üçüncüsünü düzenlediklerini belirten Simav Gölcük Yaylası Yörükler Derneği Başkanı Ahmet Baştimur, Yörük ve Türkmen kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Simav ve çevresi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki Yörük ve Türkmen kardeşlerimizi bir araya getirerek kültürümüzü yaşatmak ve birlik beraberliği güçlendirmek istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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