Silopi'de Kitap Kurdu Yarışması Sınavı Yapıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nın sınavı yapıldı. Dicle Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen sınava 1060 öğrenci katıldı. Sınava giren öğrencilerden Sukeyna Bilen ve Sudenaz Keskin, sınavın güzel geçtiğini belirtti. TÜGVA Silopi Temsilcisi Fırat Haşimoğlu ise bütün öğrencileri tebrik etti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Kitap Kurdu Yarışması"nın sınavı yapıldı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Dicle Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi'nde yapılan sınava, 1060 öğrenci katıldı.
Sınava giren öğrencilerden Sukeyna Bilen, sınavın güzel geçtiğini söyledi.
Sudenaz Keskin de okulda yapılan duyurunun ardından sınava girdiğini belirtti.
TÜGVA Silopi Temsilcisi Fırat Haşimoğlu ise sınava giren bütün öğrencileri tebrik ettiğini söyledi.