Silopi'de Kitap Kurdu Yarışması Sınavı Yapıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Kitap Kurdu Yarışması"nın sınavı yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Dicle Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi'nde yapılan sınava, 1060 öğrenci katıldı.

Sınava giren öğrencilerden Sukeyna Bilen, sınavın güzel geçtiğini söyledi.

Sudenaz Keskin de okulda yapılan duyurunun ardından sınava girdiğini belirtti.

TÜGVA Silopi Temsilcisi Fırat Haşimoğlu ise sınava giren bütün öğrencileri tebrik ettiğini söyledi.