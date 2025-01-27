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Silifke'de Tarihi Konakların Maketleri Sergilendi

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Mersin'in Silifke ilçesinde, tarihi konak ve köy evlerinin maketleri Kaymakamlıkta sergilendi. Ahşap sanatçısı Savaş Gökten'in ve Fadime Sipahioğlu'nun eserleri, ilçenin tanıtımında önemli bir rol oynayacak.

Mersin'in Silifke ilçesindeki tarihi konaklar ve köy evlerinin maketleri sergide buluşturuldu.

Kaymakamlıkta açılan sergide, ahşap sanatçısı Savaş Gökten'in tasarladığı 10 konak maketi ile Fadime Sipahioğlu'nun elinden çıkan 2 köy evi maketi yer aldı.

Etkinliğin açılışına katılan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Silifke Adalet Komisyonu Başkanı Mücteba Akaya, eserleri inceledi.

Aslaner, maketlerin ilçenin tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, "Buradaki her eser aynı zamanda ileriki zamanlar için belge niteliğinde. Bu tür eserleri Kaymakamlık koridorlarında sergileyerek herkesin görmesine olanak sağlıyoruz." dedi.

Turgut da eserlerin Silifke tarihine ışık tutacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Kültür Sanat
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