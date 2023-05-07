Şile'de 9. Şakayık Şenliği düzenlendi

Şile Belediyesi ve Şile Çevre Gönüllüleri Derneği iş birliğiyle Sarıkavak köyünde 9'uncu Şakayık Şenliği düzenlendi. Etkinliğe, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şile Belediyesi ve Şile Çevre Gönüllüleri Derneği iş birliğiyle Sarıkavak köyünde 9'uncu Şakayık Şenliği düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği geleneksel etkinlik kapsamında, Şile Sarıkavak köyünde yetişen endemik bir bitki olan Şakayık çiçeğinin tanıtımı ve ilçenin kültürel değerlerinin yaşatılması amaçlanıyor.

Şile Çevre Gönüllüleri Derneği ile Şile Belediyesi'nin iş birliğiyle Sarıkavak Mahallesi'nde düzenlenen ve geleneksel hale gelen 9. Şakayık Şenliği yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Etkinliğe; Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞAKAYIK ÇİÇEĞİNİ KOPARMANIN CEZASI 260 BİN TL

Şile'nin kültürel ve tarihi değerlerini korumak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Böylesine değerli bir endemik bitki olan şakayık çiçeğine sahip çıkarak turizm noktasında da elimizden geleni yapacağız. Bu güzellikleri Çevre Gönüllüleri Derneğimiz Nabi Evren abimiz önderliğinde gün yüzüne çıkardı ve şenliklerle 9 yıldır yörenin tanıtımına katkı sağlıyorlar. Biz de belediye olarak şenliğe dahil olduk. Belediye olarak ilçemizin güzelliklerini turizmi kazandırmak amacıyla her zaman çalışmaya hazırız. Böylesine bir doğal güzelliğin İlçemizde sadece tek bölgede olması büyük bir şans. Tüm İstanbul halkını şakayık bahçemizi görmeye davet ediyorum. Ancak şunu da hatırlatmak isterim; bu çiçeği koparmanın cezası 260 bin TL. Bu çiçek koparıldıktan sonra hiçbir yerde tekrar tutma şansı yok. Bu güzelliği yerinde görün ve yaşayın" dedi.

Çevre Gönüllüleri Dernek Başkanı E. Nabi Evren ise doğal yollarla yetişen şakayık çiçeğinin sadece Şile Sarıkavak Mahallesi'nin bir noktasında yetiştiğini söyleyerek, "Şakayık Şenliği'ni dernek olarak başlattığımız yıllarda dönemin Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Ekinci'nin desteğinin asla unutulmayacağım. Bölgede şakayık çiçeklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel anlamda öne çıkan pek çok değeri var" diye konuştu.

Ayrıca etkinlik kapsamında düzenlenen yöresel yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi ve Hıdırellez ateşi yakıldı.