Siirt'te Yıldızların Altında Sinema Keyfi

Siirt'te hayata geçirilen projeyle köylerde yaşayan aileler, yıldızların altında film izleme imkanı buluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar'ın girişimleriyle sinemaya gitmeyen ailelerin eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla 2 ay önce "Yıldızların Altında Açık Hava Aile Köy Sineması Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında köylere giden sosyal hizmet ekipleri, köy meydanında kurdukları dev ekranda 2 seans halinde çocuklara çizgi film, yetişkinlere aile filmi gösterimi yapıyor.

Çoğu ilk kez sinema ile buluşan aileler, ikram edilen yiyecek ve içeceklerle film izleyerek keyifli saatler geçiriyor.

Proje kapsamında geçmişte terörle anılan Eruh ilçesinin Çırav Dağı eteklerindeki 100 haneli Dağdöşü köyüne giden ekipler, köy meydanını etkinliğe hazır hale getirdi.

Meydanda kurulan dev ekrandan gösterilen filmi bazı çocuklar, anne ve babalarıyla izledi.

Etkinlik yoğun talep üzerine haftada ikiye çıkarılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, 2025 Aile Yılı dolayısıyla projeyi hayata geçirdiklerini, proje kapsamında şu ana kadar 8 köyde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Projeyi kırsal yerleşim birimlerinde başlattıklarını, gelecek yıllarda kapsamlı olarak il genelinde devam ettirmeyi planladıklarını bildiren Sidar, haftada bir yapılan etkinliğin yoğun talep üzerine haftada ikiye çıkarılacağını belirtti.

Etkinlikle köylerde çocuk ve ailelerin bir araya geldiğini ifade eden Sidar, "Hedefimiz köyde yaşayan çocuklarımızı ve ailelerimizi bir araya toplayıp çeşitli etkinlikler yapmak. Sonbahara kadar 5 bin ailemize ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Özellikle bu tür etkinliklere ulaşmakta sıkıntı yaşayan çocuk ve ailelere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Sidar, etkinlik yaptıkları köylerden olumlu dönüşler aldıklarını anlattı.

Dağdöşü köyü muhtarının talebi üzerine ekipleri köye yönlendirdiklerini dile getiren Sidar, şunları kaydetti:

"Bölgede huzur ikliminin tesis edilmesiyle bizlerin de vatandaşlarımıza, köylerimize ulaşmamız noktasında işlerimiz daha da kolay oldu. Bugünkü etkinliğimizi Çırav Dağı eteklerinde bulunan Dağdöşü köyünde gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene de bu projemize devam edeceğiz. Bu projemizin uygulanmasında destek ve katkılarından dolayı Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'a ve Valimiz Kemal Kızılkaya'ya teşekkür ediyoruz."

"Sinema köye geldi, bütün köy halkı toplandı"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde Şube Müdürü ve proje sorumlusu Abdurrezzak Kaya da etkinliğe yoğun ilginin olduğunu, köyde her yaştan insanın etkinliğe katıldığını belirterek, projeyi duyan vatandaşların, köylerinde etkinliğin yapılmasını talep ettiğini anlattı.

Dağdöşü Köyü Muhtarı Aydın Ertaş ise taleplerini karşıladıkları için kurum yetkililerine teşekkür ederek, "Köylüler eskiden bir evde toplanıyorlardı, konuşuyorlardı. Şimdi kimse kimseyle konuşmuyor. İnternet, telefon her şeyi kaldırdı. Sinema köye geldi, bütün köy halkı toplandı." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Zübeyde Nas da etkinliğe çocuklarıyla katıldığını söyledi.

Keyifli zaman geçirdiğini belirten Nas, güzel geçen etkinlik sayesinde köydekilerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Belkız Ertaş da etkinliği duyunca mutlu olduklarını, bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını istediklerini anlattı.