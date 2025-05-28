Siirt'te 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' Etkinlikleri Başladı

Siirt'te 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' Etkinlikleri Başladı
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Siirt'te Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında bir sergi açılışı gerçekleştirdi. Vali ve davetlilerin katıldığı etkinlikte, eğitim faaliyetleri ve sergi stantları tanıtıldı.

SİİRT'te, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında sergi açılışı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde başlayan programa, Vali Dr. Kenal Kızılkaya, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurs öğreticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu da davetlileri kapıda yöresel oyunlar oynayarak karşıladı. Programın açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra davetliler, sergi stantlarını gezdi. 2024 - 2025 yılı eğitim yılında 3 bin kursiyere eğitim verdiğini belirten Halk Eğitim Müdürü Bayram Elçi, etkinliklerin bir hafta boyunca süreceğini belirterek vatandaşları sergiye davet etti.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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