Siirt'te El Emeği Ürünleri Sergilendi

Siirt'te El Emeği Ürünleri Sergilendi
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Siirt Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenleyerek, yıl boyunca yaptıkları el emeği ürünlerini halkın beğenisine sundu. Vali Dr. Kemal Kızılkaya açılışta kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Siirt'te kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi

SİİRT - Siirt Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, yıl boyunca yapmış oldukları eserlerini "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisiyle beğeniye sunuldu.

Halk Eğitim Merkezi'nde yıl boyunca devam eden kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı ürünler, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinde sunuldu. Açılış kurdelesini kesen Vali Dr. Kemal Kızılkaya, yıl boyunca emek vererek hazırlanan ürünlerde emeği geçen usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi boyunca ortalama 3 bin kurs açtıklarını belirten Siirt Halk Eğitim Müdürü Bayram Elçi, ortalama 20 bin kursiyere eğitim faaliyeti verdiklerini belirtti. Elçi, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Siirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce sergilenen Hayat Boyu Öğrenme sergisine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Sergimiz 1 hafta boyunca devam edecektir, katılımlarınızı bekleriz" dedi.

Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olan Özlem Alak, sergide öğrencilerin yıl boyunca yaptığı eserler sergilediklerini ifade etti. Usta öğretici Aysel Küçük ise, sergiye herkesi davet ettiklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Kültür Sanat
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