Semih Kılıçsoy'un son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım kampındaki idman görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DEV BACAĞI KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Genç oyuncunun özellikle aşırı derecede gelişmiş bacak kasları görüntülere damga vurdu. İdman sırasında ortaya çıkan fiziksel yapısı, kısa sürede sosyal medyada yayılırken futbolseverlerin en çok konuştuğu detaylardan biri oldu.

"NEDEN A MİLLİ TAKIMDA YOK?" YORUMLARI YAPILDI

Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar, Semih Kılıçsoy'un fiziksel gücüne vurgu yaparak A Milli Takım'da neden yer almadığını sorgulayan yorumlarda bulundu.