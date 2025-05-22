Siirt'te Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi

Siirt'te Yöresel Yemek Yarışması Düzenlendi
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SİİRT'in yöresel tatlılarının ve zengin mutfağının tanıtılması amacıyla yapılan ödüllü yöresel yemek yarışmasının, 4'üncüsü düzenlendi.

SİİRT'in yöresel tatlılarının ve zengin mutfağının tanıtılması amacıyla yapılan ödüllü yöresel yemek yarışmasının, 4'üncüsü düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında, Siirt Ağaç ve Tarım Müzesi bahçesinde, yöresel yemek yarışması düzenlendi. Valilik himayesinde bu yıl 4'üncüsü yapılan yarışmaya, yemek ve tatlı alanında toplamda 57 başvuru yapıldı. Yarışma, ev hanımlarının büyük ilgisini çekti. Kültür ve Turizm İl Müdürü İrfan Tekin, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türk mutfağı haftamızın bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Etkinliklerimiz kapsamında geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz yöresel tatlı ve yemek yarışmamız var. Bu sene yarışmamıza 57 yemekle bir başvuru yapıldı. Burada derecelere girenlere de ödüller verilecek. Kapanış programı kapsamında misafirlerimize müzik dinletisi ve yapılmış olan yemekleri ikram edilecek. Bu etkinlikte emek harcayan destek veren tüm kamu kuruluşlarına ve personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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