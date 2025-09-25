Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali Başladı

SİİRT fıstığını ve kentin kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen ' Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali', bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Kent merkezinde yapılan yürüyüş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasına kadar devam etti. Buradaki etkinliğe Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

'SİİRT FISTIĞI ARTIK COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ'

Etkinlikte konuşan Vali Kemal Kızılkaya, Siirt fıstığının tescillendiğini ifade ederek, "Siirt genelinde 409 bin 352 dekar alanda 27 bin 252 ton Siirt fıstığı üretimi ile kendi alanında Türkiye'de birinci, diğer fıstıkları da dahil ettiğimiz zaman 4'üncü sıradayız. Şunu ifade edeyim, artık Siirt fıstığı coğrafi işareti alınmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Siirt fıstığı artık tescillidir. Bundan 23 yıl önce 45 bin dekar olan Siirt fıstığı alanımız 410 bin dekar, ekili fıstık ağaçların sayısı ise 12 milyon adedi aşmış durumdadır. Önümüzdeki yıllarda Siirt fıstığı verimini 50 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

