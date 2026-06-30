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"Şiir Nesnesi" programında buluştular

'Şiir Nesnesi' programında buluştular
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Erzurum'da gerçekleşen 'Şiir Nesnesi' derslerinin üçüncüsünde, kapitalizm ve sanat ilişkisi, şiirin piyasa ekonomisindeki yeri ve günümüz toplumunda şiirin durumu ele alındı.

"Şiir Nesnesi" derslerinin üçüncüsü Erzurum'da gerçekleşti.

"Şiir Dünyayı Sınırlarla Böler ya da Ars Ancilla Capitalis" başlıklı derste günümüz toplumu ve şiir, kapitalizm ve sanat arasındaki ilişkilerin yeryüzündeki tüm milletleri evrensel bir tehallük toplumuna dönüştürme çabasında olan sistemin işleyişine nasıl yarar hale getirildiği anlatıldı.

Şiirin sanatlardan bir sanat olduğunu söylemenin onun ne olduğu sorusunun cevabının güçlüğünden kurtulmanın bir yolu olduğunu söyleyen Dr. Osman Nuri Tolar, "Günümüz toplumunun bir şiiri olup olmadığı sorusunu sorarak sanatın bugün markalaşma faaliyetlerinin bir destekçisi ve paraya konu olabilecek nesneler üreticisi, piyasa ekonomisinin endüstriyel bir üretim-yaratım kolu olarak varlığını sürdürdüğünü, şiirin de bu işleyiş içinde piyasanın hizmetinde istihdam edilmek istendiğini ve bunun da bir ölçüde başarılmış olduğunu" söyledi.

Şiirin bir söz sanatı olup olmadığı, şiirde çeviri problemi, şiirin sanat olarak kabul edilip edilmeyeceği meseleleri etrafında işlenen üçüncü ders dinleyicilerin soru ve katkılarıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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