Shanghai'da Van Gogh Sergisi Gece Ziyaretçilere Açık

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Dünya Sergi Müzesi'nde sergilenen 'Van Gogh Alive: the Experience' adlı sergi, gece ziyaret saatlerini uzatıyor. Sergi, Van Gogh'a ait eserlerin multimedya sunumuyla olağanüstü bir deneyim yaşatıyor. Müzede gece saatlerinde farklı temalarda deneyimler sunan dersler de düzenleniyor.

SHANGHAİ, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Dünya Sergi Müzesi'nde sergilenen "Van Gogh Alive: the Experience" adlı sürükleyici sergiyi gece ziyaret eden insanlar, 16 Temmuz 2023. Dünya Sergi Müzesi, 12 Mayıs'tan 10 Eylül 2023'e kadar her Cuma, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde ziyaret saatlerini uzatıyor.

Van Gogh'a ait eser, el yazmaları ve mektupların yer aldığı 3.000'e yakın çalışmanın multimedya sunumuyla olağanüstü bir deneyim yaşatan "Van Gogh Alive: the Experience" adlı sergi, geceleri de ziyarete açık olacak.

Müzede gece saatlerinde, kahve tadımı, kilden çerçeve yapımı ve yağlı boya gibi farklı temalarda deneyimler sunan dersler de düzenleniyor. (Fotoğraf: Li Xinyi/Xinhua)