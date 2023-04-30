Sezgin Tanrıkulu, Meryem Ana Kilisesi'nin Restorasyonunu İnceledi

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfının (DİTAV) Meryem Ana Kilisesine ait ve vakfa 20 yıllığına kiralanan binasının inşaatını ziyaret etti. Tanrıkulu, 'Burası birkaç ay sonra kültür merkezine dönüşecek. Diyarbakırlı hemşerilerimi DİTAV'a destek olmaya çağırıyorum' dedi.

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfının (DİTAV) Meryem Ana Kilisesine ait ve vakfa 20 yıllığına kiralanan binasının inşaatını ziyaret etti. Tanrıkulu, "Burası birkaç ay sonra kültür merkezine dönüşecek. Diyarbakırlı hemşerilerimi DİTAV'a destek olmaya çağırıyorum" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, Meryemana Süryani Kadim Kilisesi'ne ait, geçmişte de "Kızlar Mektebi" olarak kullanılan, son 20 yıldır da boş olduğu için harabeye dönen, tarihi binadaki restorasyonu inceledi. DİTAV tarafından restorasyon çalışmaları yapılan tarihi binada Vakıf Başkanı Erhan Akalınlar, Yazar Şeyhmus Diken ve vakıf üyelerinden bilgi aldı, yapılan çalışmalardan dolayı vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

"BİRKAÇ AY SONRA KÜLTÜR MERKEZİNE DÖNÜŞECEK"

Sezgin Tanrıkulu DİTAV Kültür evi olarak hizmet verecek olan binada yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini, yapılan çalışmaların kıymetli olduğunu, bu anlamda vakıfa gereken desteğin verilmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Burası harabe haldeydi. DİTAV kilise yönetimiyle bir anlaşma yaparak buraya el attı. DİTAV 18 aydır bu binada muhteşem işler yapıyor. Binayı ayağı kaldırdı. Orijinal haline, eski haline uygun bir yapıya dönüştürdü. Hiçbir kaynakları olmamasına rağmen sadece dostlarımızın ve hemşerilerimizin katkılarıyla bu binayı ayağı kaldırdılar. Burası birkaç ay sonra kültür merkezine dönüşecek. Diyarbakırlı hemşerilerimi DİTAV'a destek olmaya çağırıyorum."