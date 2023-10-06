Sezen Aksu, Yaşar Kemal için şarkı yazdı

Sezen Aksu, ünlü yazar Yaşar Kemal için yazdığı 'Guguk' isimli şarkıyı paylaştı. Şarkının sözleri de açıklandı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Sezen Aksu hayranı olduğu Yaşar Kemal için şarkı yazdı. Ünlü yazarın doğum günü nedeniyle paylaştığı " Guguk " isimli şarkıyı Yaşar Kemal için yazdığını söyleyen minik serçe yazar ile olan fotoğrafını da paylaştı.

İşte o şarkının sözleri:

GUGUK

Ezber Bunlar Yeminle

Kavgasızda ayrılık olur

Bulununca bir mesnedi

Gider insan insanı vurur, valla vurur

Öfke baldan tatlı ya

Herkes daima haklıya

Hele sen bir yandan çarklıya çat da

Gör bak neler olur

Oldu mu böyle, yakıştı mı şimdi

Hiç olmamış gibi bir de küselim mi

Bunca yıl sonra ergen tribi mı

Karşılaşınca ne ayıp, yüz çevrilir mı

Neymiş, dost acı söylermiş

E hazır lafı herkes dermiş

Düşman yeteri kadar söylüyor

Bari dost göstermesin diş, yoksa mafiş

Yol saçımı başımı, ağzımı burnumu kır

E herkesin içinde gizli bir insan vardır

Ama silemezsin ki yaşadık bunları

Türlü türlü ah hepimizin huyları

Nasıl ki hepimize lazım hukuk

Öfke kontrolü de aynen öyle

Ama sana, bana, amcama göre değil

Tabi evrensel kurallara göre

Nerede hukuk yok, orada guguk

Tanrı aşkına insaf eyle

Boşuna mı söylemiş bize Yaşar abi

Al gözlüm Salih seyreyle