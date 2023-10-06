Sezen Aksu, Yaşar Kemal için şarkı yazdı
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Sezen Aksu, ünlü yazar Yaşar Kemal için yazdığı 'Guguk' isimli şarkıyı paylaştı. Şarkının sözleri de açıklandı.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Sezen Aksu hayranı olduğu Yaşar Kemal için şarkı yazdı. Ünlü yazarın doğum günü nedeniyle paylaştığı " Guguk " isimli şarkıyı Yaşar Kemal için yazdığını söyleyen minik serçe yazar ile olan fotoğrafını da paylaştı.
İşte o şarkının sözleri:
GUGUK
Ezber Bunlar Yeminle
Kavgasızda ayrılık olur
Bulununca bir mesnedi
Gider insan insanı vurur, valla vurur
Öfke baldan tatlı ya
Herkes daima haklıya
Hele sen bir yandan çarklıya çat da
Gör bak neler olur
Oldu mu böyle, yakıştı mı şimdi
Hiç olmamış gibi bir de küselim mi
Bunca yıl sonra ergen tribi mı
Karşılaşınca ne ayıp, yüz çevrilir mı
Neymiş, dost acı söylermiş
E hazır lafı herkes dermiş
Düşman yeteri kadar söylüyor
Bari dost göstermesin diş, yoksa mafiş
Yol saçımı başımı, ağzımı burnumu kır
E herkesin içinde gizli bir insan vardır
Ama silemezsin ki yaşadık bunları
Türlü türlü ah hepimizin huyları
Nasıl ki hepimize lazım hukuk
Öfke kontrolü de aynen öyle
Ama sana, bana, amcama göre değil
Tabi evrensel kurallara göre
Nerede hukuk yok, orada guguk
Tanrı aşkına insaf eyle
Boşuna mı söylemiş bize Yaşar abi
Al gözlüm Salih seyreyle