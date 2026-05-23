Sezai Karakoç'un gizli arşivi ilk kez ortaya çıktı

Türk düşünce ve edebiyat dünyasının en güçlü isimlerinden Sezai Karakoç’un fikir, sanat ve medeniyet anlayışını çok yönlü biçimde ele alan “Zamana Adanmış Sözler” sergisi kapılarını Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilere açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan sergide, büyük ustanın edebî mirasını yansıtan çok sayıda özel eser sanatseverlerle buluşurken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sergiyi ziyaret ederek sergide yer alan arşiv materyalleri hakkında bilgi aldı.

Zamana Adanmış Sözler sergisi kapsamında Sezai Karakoç’un edebî ve fikrî mirasını yansıtan özel eserler, arşiv belgeleri ve kaligrafi seçkileri 22 Haziran’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

KARAKOÇ'UN DÜŞÜNCE DÜNYASINA YOLCULUK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sezai Karakoç’un yalnızca şiirleriyle değil; hikâyelerden tiyatro eserlerine, incelemelerden denemelere ve düşünce yazılarına uzanan çok yönlü bir edebî miras bıraktığını ifade ederek “insanıyla ve hatta insanlıkla hemhâl olmak adına her yola bir not düşmüş; bir açıklama, bir cevap, kimi zaman sorular bırakmış” bir isim olduğunu söyledi.

II. Dünya Savaşı’nın insanlık üzerinde bıraktığı yıkıma ve modern dünyanın krizlerine dikkat çeken Ersoy, Sezai Karakoç’un bu süreçlerle yüzleştiğini, bunları inkâr etmediğini belirterek tüm bu buhranlardan güçlü bir umut devşirdiğini anlattı.

Bakan Ersoy, Karakoç’un “insanların tükenişi gördüğü ve kabullendiği yerde Diriliş mücadelesine revan olduğunu” ifade etti.

KARAKOÇ'U ANLAMAK İÇİN MÜCADELESİNİ BİLMEK GEREKİR

Sezai Karakoç’un düşünce dünyasının kısa sürede anlaşılabilecek bir yapı olmadığını vurgulayan Ersoy, büyük ustayı anlamak için onun mücadelesini, savunduğu değerleri ve yaşamını iyi bilmek gerektiğini söyledi.