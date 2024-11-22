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Seyyid Sücaaddin Veli Çalıştayı Eskişehir'de Düzenlendi

Seyyid Sücaaddin Veli Çalıştayı Eskişehir'de Düzenlendi
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Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda, Sücaaddin Veli'nin kültür ve medeniyet tarihindeki yeri ve etkileri ele alındı. Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Veli'nin Anadolu coğrafyasının dini ve kültürel hayatındaki önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle "Seyyid Sücaaddin Veli Çalıştayı" düzenlendi.

Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi'ndeki çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Sücaaddin Veli'nin Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Seyyid Battal Gazi gibi bugün de saygı ve minnetle anıldığını söyledi.

Sücaaddin Veli'nin kültür ve medeniyet tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şenlik, "Tıpkı Ahmed Yesevi, Mevlana, Yunus Emre gibi Anadolu coğrafyasının dini ve kültürel hayatı üzerinde yüzyıllar boyunca etkili olmuş ve Anadolu insanını ciddi bir şekilde yönlendirmiştir. Sadece Anadolu coğrafyası üzerinde değil, Anadolu dışında Balkanlar gibi yakın coğrafyalarda da aynı şekilde toplumlar üzerinde etkili etkileri görülmüş ve halen de görülmektedir. Ayrıca onun yaşamış olduğu dönem üzerinden 700 yıl geçmesine rağmen hala değişik çevreler, onun fikir ve düşüncelerini yeni kuşaklara aktarmaktadır." dedi.

Şenlik, Rumeli savaşlarında Sücaaddin Veli'nin önemli bir rol oynadığını, Balkanlar'da İslam'ın hayat bulmasında büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

Horasan diyarından gelmiş, bu toprakları yurt tutmuş, irfanını Balkanlar'la buluşturmuş Sücaaddin Veli'ye gönül borçlarının olduğunu dile getiren Şenlik, "Bu çalıştay onun yolunu ve öğüdünü tutanların minnet ifadesidir. 3 üniversitemiz başta olmak üzere üniversitelerimizin farklı disiplinler, Sücaaddin Veli bağlamında test çalışmaları yapmasını arzu ediyorum. Bu noktada Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın, Valiliğimizin gereken desteği sağlayacağını da ifade etmek isterim." diye konuştu.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Eğitim ve Yaygın Daire Başkanı Dr. Nimet Altıntaş da yaptıkları çalışmalara yenisini eklemek, Aleviliğin sembol bir değeri olan Sücaaddin Veli'yi alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla bir kez daha anmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çalıştay koordinatörü Prof. Dr. Haşim Şahin ile Alevi Bektaşi inanç önderi Mehmet Demirtaş'ın da katılımcılara hitap ettiği açılışta, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri hazır bulundu.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Kültür Sanat
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