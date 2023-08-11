Seyhan Belediyesi Sanat Sokağınızda Etkinlikleri Devam Ediyor

Seyhan Belediyesi, ilçenin sokaklarında düzenlediği 'Sanat Sokağınızda' etkinlikleriyle çocuklara ve yetişkinlere keyifli bir yaz akşamı sunuyor. Gezici Bilgi Evi'nde kitap okuma etkinlikleri ve Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği oyunlarla sanat sokağa taşınıyor.

Seyhan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sanat Sokağınızda" etkinlikleri devam ediyor.

Seyhan Belediyesi, sanat etkinliklerini ilçenin sokaklarına taşıdı. Ağustos ayı boyunca 5 farklı mahallede ikişer gün düzenlenecek "Sanat Sokağınızda" etkinliklerinde çocuklar, Gezici Bilgi Evi'ndeki öğretici ve eğlendiren kitapları okuyor; eğlenceli aktivitelerle ve Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Mıstık ile Fıstık" oyunuyla keyifli bir yaz akşamı geçiriyor.

Sanat Sokağınızda kapsamında düzenlenen ikinci etkinlikte ise Şehir Tiyatrosu oyuncuları "Mahallede Düğün Var" adlı yetişkin oyunuyla sanatı sokağa taşıdı. Eylül ayında ise 12 farklı mahallede gerçekleştirilecek etkinlikte Şehir Tiyatrosu oyuncuları çocuk oyunuyla Seyhan sokaklarında çocuklarla buluşacak.