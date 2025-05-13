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Serkan Bayram'ın Hayatı 'Buğday Tanesi' Filminde Anlatıldı

Serkan Bayram'ın Hayatı 'Buğday Tanesi' Filminde Anlatıldı
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Engelliler Haftası dolayısıyla İzmir'de gösterimi gerçekleştirilen 'Buğday Tanesi' filmi, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın yaşamını ve engellilik sürecindeki azmini konu aldı. Bayram, öğrencilerle hayata dair umut verici mesajlar paylaştı.

İzmir'de, bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunda kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Engelliler Haftası dolayısıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde organize edilen gösterime, Serkan Bayram ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Film gösterimi sonrası konuşan Bayram, öğrencilere hayatından kesitler anlatarak umut ve azim dolu mesajlar verdi.

Engelli birey olarak yaşadığı zorlukları, eğitim sürecini ve milletvekilliğine uzanan yolculuğunu paylaşan Bayram, "1974'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdum. 1 yaşındayken, annem tarlada çalışırken beni bıraktığı ağacın altında çıkan yangında yaralandım. 40 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, 41'inci gün yaşama tutundum. Çocukluk ve gençlik yıllarım zor geçti. Bugün milletvekiliyim, sizler de hayal edin, asla vazgeçmeyin." ifadelerini kullandı.

Bayram, engellilerin toplumda hak ettikleri yere gelmeleri için yapılan düzenlemelere dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Ardından, 1997 yılında hakim ve savcılık sınavına girdim, 84 puan aldım. Mülakatta, topuz şeklindeki kapının kolunu iki elimle açmaya çalıştığım için heyet tarafından elendim. Hakim ve Savcılar Kanunu'nun 8. Maddesi 'alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmaması gerekiyor' diyordu. 2015 yılında 41 yaşımda Erzincan'dan milletvekili seçildim. 2021 yılında tüm siyasi partilerin desteğiyle engelli bireylerin hakim ve savcı olmasının önündeki engelleri kaldırdık. Şu an engelli bir kardeşimiz de hakim ya da savcı oluyor."

Özgüvenini ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle kazandığını dile getiren Bayram, öğrencilere aile ve öğretmenlerini sevmeleri, hayatın zorlukları karşısında dik durmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
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