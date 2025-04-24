Serik'te Kıraç Konseri Coşkulu Kutlamalarla Gerçekleşti

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Serik Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Kıraç konseri yoğun ilgi gördü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Serik'te, Kıraç sahne aldı. Serik Belediyesi tarafından Belek Mesire Alanı'nda düzenlenen konsere binlerce vatandaş katıldı. Sevilen sanatçı Kıraç, Türk bayrağıyla sahnede '100. Yıl Şarkısı'nı seslendirdi. Konser alanındakiler bayraklarla Kıraç'ın şarsıkısa eşlik etti. Kıraç'ın sevilen şarkılarını söylediği konser yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, "Türk halkı için çok anlamlı olan 23 Nisan, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden bir tanesi ve cumhuriyetimizin temellerinin atılmaya başlandığı bir gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve bu meclisin, halkın egemenliğini temsil etmesi tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Artık egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ancak bu günü özel kılan bir başka önemli husus da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı, yarının liderleri olan tüm çocuklarımıza ithaf etmesidir. Çocuklarımız, yarının Türkiye'sinin teminatıdır. 23 Nisan, bizlere sadece bir zaferin anısını hatırlatmakla kalmaz, aynı zamanda her birimizin içindeki çocuk sevgisini, umutlarını ve hayallerini de yeniden yeşertir" dedi.

Başkanı Kumbul, Kıraç'a plaket, çiçek ile 7 numaralı Serik Belediyespor forması hediye etti.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,