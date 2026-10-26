Serik Halk Eğitimi Merkezi COP31 için Aspendos'tan ilhamla hediyelikler üretiyor

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Serik Halk Eğitimi Merkezi, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında ilçenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yansıtan dekoratif ve hediyelik ürünler hazırlıyor.

Antalya Valiliği'nin koordinasyonunda, Serik Halk Eğitimi Merkez Müdürü İbrahim Türkmen'in öncülüğünde yürütülen çalışmalara kurs öğretmenleri, usta öğreticiler ve kursiyerler katkı sağlıyor. Aspendos Antik Tiyatrosu, caretta carettalar ve Akdeniz'in doğal yaşamından ilham alınarak hazırlanan ürünler arasında dekoratif objeler, doğal soya mumları, bitkili saksılar ve el yapımı hediyelikler yer alıyor. Çalışmalarda Serik'in geleneksel el sanatları ve yerel üretim değerlerinin tanıtılması da amaçlanıyor. Üretim sürecinde mum ve taş tozu malzemelerinden arta kalan parçalar yeniden değerlendirilerek sıfır atık ve sürdürülebilir üretim anlayışı destekleniyor.

Serik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Türkmen, hazırlanan ürünlerle ilçenin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini uluslararası misafirlere tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Türkmen, halk eğitimi merkezlerinin üretim ve kültürel değerlerin yaşatılmasında önemli rol üstlendiğini ifade ederek çalışmalara katkı sunan öğretmenlere, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı