Senforock Orkestrası, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Hareketli Bir Konser Verdi

Musa Göçmen'in şefliğindeki "Senforock Orkestrası", Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Festivalin son gününde Senforock Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahne aldı.

Şef Musa Göçmen yönetimindeki orkestra, Metallica, Europe, Deep Purple, Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Üç Hürel ve Fikret Kızılok'un klasikleşen şarkılarını senfonik ezgilerle seslendirdi.

Sanatseverler de zaman zaman parçalara eşlik etti ve ayakta alkışladı.

Yaklaşık 120 dakika süren konser ilgi gördü.