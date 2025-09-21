Semih Kaplanoğlu, Manaki Kardeşler Film Festivali'nde Ödül Aldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği 46'ncı Uluslararası Manaki Kardeşler Film Festivali'nin onur konuğu olan yönetmen Semih Kaplanoğlu, The Special Camera 300 ödülünü aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 46'ncı Uluslararası Manaki Kardeşler Film Festivali, bu yıl görkemli bir açılışla başladı. Festivalin onur konuğu olan usta yönetmen Semih Kaplanoğlu, The Special Camera 300 ödülünü Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski'nin elinden aldı. Kaplanoğlu, ödül konuşmasında, "Bu ödülü İsrail tarafından öldürülen kadın sinemacı Fatime Hassouna'ya, onunla birlikte Gazze'de hayatını kaybeden tüm masumlara adıyorum" sözleriyle ayakta alkışlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise "Filmlerimizle, genç yapımcılarımızla katılım sağlıyoruz. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında ortak yapım projelerinin artırılmasını hedefliyoruz. İki ülke olarak yakınız, daha da yakınlaşmak için buradayız" dedi.

Festivalde 21 Eylül'de Murat Fıratoğlu'nun Türkiye Oscar adayı 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' ve Kaplanoğlu'nun 'Buğday' filmi; 22 Eylül'de ise Semih Yıldız'ın kısa film yarışması bölümünde yer alan 'Garan' adlı kısa filmi, yönetmenlerin katılımıyla izleyiciyle buluşacak. Ayrıca, 21 Eylül'de Atatürk'ün eğitim gördüğü Manastır Askeri İdadisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Üsküp Büyükelçiliği'nin katkılarıyla Türkiye Resepsiyonu düzenlenecek. Bu resepsiyona Türkiye'den yapımcı ve yönetmenler, festivalin yabancı konukları ve Kuzey Makedonya'dan sinema temsilcileri katılacak.