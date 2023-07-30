Selimiye Camisi'nde 41 Yıl Görev Yapan Emekli Müezzin Nadi Ersoy Toprağa Verildi

EDİRNE'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde 41 yıl görev yapan, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli müezzin Nadi Ersoy (83), bugün toprağa verildi. Giyimi ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Ersoy'un cenaze namazı, hayatını adadığı Selimiye Camisi'nde kılındı.

Selimiye Camisi'nde 41 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan Ersoy, ziyaret için gelenlere görev yaptığı camiyi tanıtmaya başladı. Edirne'ye gelen ziyaretçilere cami içinde okuduğu ezanla hayran bırakan Ersoy, takım elbiseyle bisiklete binmesi, uzun beyaz saçları ve yaşam tarzıyla kenttin tanınmış simalarında biri haline geldi. Ersoy, birçok ulusal kanala da konuk oldu. Ersoy, önceki gün tatil için gittiği Balıkesir'in Akçay ilçesinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.