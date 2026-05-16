Haberler

Selimiye'de hilalli sabah, objektiflere yansıdı

Selimiye'de hilalli sabah, objektiflere yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nde sabah saatlerinde hilal ve gün doğumunun birleştiği eşsiz manzara, fotoğraf sanatçısı Turhan Ülgüdür tarafından görüntülendi. Sosyal medyada büyük ilgi gören kareler, Edirne'nin kültürel ve estetik zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nde sabah Edirne semalarında oluşan eşsiz görüntü, fotoğraf sanatçısı Turhan Ülgüdür'ün objektifine yansıdı.

Sabahın erken saatlerinde çekilen karelerde, Selimiye Camii'nin minareleri arasında beliren hilal dikkat çekti. Gün doğumunun ilk ışıklarıyla birlikte oluşan manzara, görenlere adeta kartpostallık görüntüler sundu.

"Bu sabah Selimiye Camii ve hilalin doğuşu Sağlıkla güzel günler olsun Edirnem" diyerek deklanşöre basan Ülgüdür'ün çektiği fotoğraflar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nin tarihi siluetiyle hilalin aynı karede buluşması, Edirne'nin kültürel ve estetik zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Sabah saatlerinde oluşan sakin hava ve gökyüzündeki net görüntü, ortaya etkileyici karelerin çıkmasını sağladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Eli kanlı terör örgütünün iki numarası öldürüldü
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia

4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Deste deste para dağıtan aşiret liderinin korumaları dikkat çekti

Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı

Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Fenerbahçe’ye ettiği küfürlere tepki var
Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor

Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Teknoloji devi üretimi Vietnam’dan İstanbul’a taşıyor