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Selendi Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu Konser Verdi

Selendi Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu Konser Verdi

Kültür Sanat Haberleri

Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk Müziği Korosu, İlçe Gençlik Merkezinde konser verdi. Şef Harun Hardal yönetiminde oluşturulan koro, Celal Bayar Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve TRT İzmir Radyosu saz sanatçılarının eşliğinde sahne aldı. Farklı makamlardan eserlerin seslendirildiği konserde Kaymakam Halil İbrahim Okumuş da bir şarkıya eşlik etti. Konseri Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Tok, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç da izledi.

Selendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk Müziği Korosu, İlçe Gençlik Merkezinde konser verdi.

Şef Harun Hardal yönetiminde oluşturulan koro, Celal Bayar Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve TRT İzmir Radyosu saz sanatçılarının eşliğinde sahne aldı.

Farklı makamlardan eserlerin seslendirildiği konserde Kaymakam Halil İbrahim Okumuş da bir şarkıya eşlik etti.

Konseri Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Tok, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç da izledi.

Kaynak: AA / Yılmaz Tuna - Kültür Sanat

Halk Eğitimi Merkezi Selendi Kültür Sanat Haberler

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