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Selendi’de milli mücadelenin izleri 26,2 kilometrelik rotayla yaşatılacak

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Selendi’de milli mücadelenin izleri 26,2 kilometrelik rotayla yaşatılacak
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Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen "Milli Mücadele’de Selendi" panelinde, Kurtuluş Savaşı yıllarında ilçede yaşanan tarihî olaylar ve yerel kahramanlar anlatıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen "Milli Mücadele'de Selendi" panelinde, Kurtuluş Savaşı yıllarında ilçede yaşanan tarihi olaylar ve yerel kahramanlar anlatıldı. Panelde, Usturumcalı Halil Efe'nin hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan 26,2 kilometrelik şehitlik rotası da tanıtılırken, tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Selendi Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen panele öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Gençlerin tarih bilincini geliştirmek ve Milli Mücadele döneminde ilçede yaşanan olayları tanıtmak amacıyla düzenlenen panelin başkanlığını Prof. Dr. Şaban Gürcan yaptı.

Panelde araştırmacı yazar Asım Öztürk, Kurtuluş Savaşı'nda Selendi'nin rolünü ele alırken, tarihçi yazar Nurullah Öztürk, Usturumcalı Halil Efe'nin hayatını anlattı. Panel başkanı Prof. Dr. Şaban Gürcan ise Kınık çarpışmaları ve Halil Efe'nin şehitlik rotası hakkında bilgi verdi.

Halil Efe için 26,2 kilometrelik şehitlik rotası

Panelin öne çıkan başlıklarından biri, Usturumcalı Halil Efe'nin hatırasını yaşatmak amacıyla Prof. Dr. Şaban Gürcan tarafından oluşturulan şehitlik rotası oldu.

Halil Efe'nin şehit olduğu Kınık Tepesi'nden başlayan 26,2 kilometrelik rota; Hacımusalar, Çarta ve Mıdıklı üzerinden Selendi Çayı'na uzanıyor. Çay üzerindeki köprünün ardından Karaselendi ve Şehirlioğlu güzergahını takip eden rota, Akçakertil'e ulaşıyor. Eşemenler Mahallesi üzerinden devam eden güzergah, Yağcı Dağı eteklerindeki anıt mezarda sona eriyor.

Rotanın milli günlerde ve Usturumcalı Halil Efe'yi anma programlarında yürüyüş güzergahı olarak kullanılması planlanıyor. Ayrıca turizme kazandırılmasıyla Selendi'nin tanıtımına ve ilçe ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Tarihi miras gelecek nesillere aktarılacak

Panelde, Milli Mücadele'nin her bölge ve ilçede farklı izler bıraktığına dikkat çekilerek, yerel kahramanların ve tarihi olayların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi vurgulandı. Öğrenciler, program sayesinde Selendi'nin Kurtuluş Savaşı dönemindeki rolünü ve bağımsızlık mücadelesinde öne çıkan isimleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen panelin, Selendi'nin tarihi değerlerinin korunmasına, yerel kahramanların tanıtılmasına ve milli mücadele ruhunun yaşatılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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