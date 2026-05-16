Haberler

Selendi'de "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesinde, çocukların sağlık bilinci kazanması amacıyla düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı' kapsamında öğrencilere hijyen, beslenme ve ilk yardım konularında uygulamalı eğitim verildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde, çocukların sağlık bilinci kazanması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi amacıyla "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" gerçekleştirildi.

Selendi Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Atatürk İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programa Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldırım ile protokol üyeleri katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, bulaşıcı hastalıklardan korunma, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ile ağız ve diş sağlığı konularında eğitim verildi.

Programda tansiyon ve ateş ölçme, ilk yardım uygulamaları, diş fırçalama teknikleri ve el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Selendi Belediyesi tarafından öğrencilere süt ikramında bulunuldu.

Programda öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu. Ayrıca balon patlatma, sandalye kapmaca, dart atma ve parkur yarışı gibi etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri tarafından öğrencilere "Sağlık Elçisi Belgesi" verildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Tuna
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı

Deste deste para dağıtan aşiret liderinin korumaları dikkat çekti

5 bin TL için kuzen katili oldu

5 bin TL için katil oldu! En yakınını öldürdü
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor