Selçuklu Halıları Sultanhanı Kervansarayı'nda Sergilenmeye Başladı

Güncelleme:
Aksaray'da bulunan Sultanhanı Kervansarayı'nda, İslam Eserleri Müzesi'nde yer alan orijinal Selçuklu halılarının yeniden dokuma projesi hayata geçirildi. Belediye Başkanı Fahri Solak, her turistin bu halılara bir katkıda bulunmasını ve projeye farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

AKSARAY'da orijinalleri İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan Selçuklu halıları, yeniden dokunarak Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Sultanhanı Kervansarayı'nda sergilenmeye başladı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 1. Alaeddin Keykubad döneminde yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı, 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındıktan sonra yılda ortalama 600 bin yabancı turisti ağırlıyor. Sultanhanı Kervansarayı'nda turist yoğunluğu sürerken, orijinalleri İslam Eserleri Müzesi'nde bulunan Selçuklu halıları da yeniden dokunarak tarihi yapı içerisinde sergilenmeye başladı.

'SELÇUKLU HALILARI, SULTANHANI'NA ÇOK YAKIŞTI'

800 yıl önceki halıların birebir aynılarının yeniden dokutulduğunu söyleyen Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, "Sultanhanı Kervansarayı'nın hemen yanında 4 kadının dokuduğu halının 3'üncüsü tamamlandı. Geçtiğimiz yıllarda 13'üncü yüzyıl Selçuklu halılarını burada üretimine başlamıştık. Bizim amacımız farkındalık yaratmaktı. Buraya gelen her turist, bir ilmek atarak 3-5 yıl sonra tekrar gelse bu halıyı görüp 'bu halı benim' demesini istedik. Onun için bu projeyi başlattık. Şimdiye kadar 3 tane halı dokundu. Kervansarayın her boşluğunda bir Selçuklu halısı olsun istiyoruz. Çünkü Selçuklu halıları bu topraklarda doğdu. Orijinal eserleri İslam Eserleri Müzesi'nde. Biz de bu desenleri, bu renkleri kök boyadan yapılan 800 yıl önceki halıları tekrar gün yüzüne çıkarmak ve yaşatmak istedik. Selçuklu halıları, Sultanhanı'na çok yakıştı. Lütfen görmeye gelin. Böyle güzel eserlere birlikte imza atalım" dedi.

Haberler.com
500

