Haberler

SEKA Kağıt Müzesi'ni geçen yıl 185 bin 137 kişi ziyaret etti

SEKA Kağıt Müzesi'ni geçen yıl 185 bin 137 kişi ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait SEKA Kağıt Müzesi, 2025 yılında toplamda 185 bin 137 ziyaretçi tarafından gezildi. Müze, kağıt üretiminin tarihini deneyimleme fırsatı sunarak hem yerel hem de dışardan gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti. Çocuk ve yetişkinler için düzenlenen atölyelere ve özel etkinliklere katılım yoğun oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi SEKA Kağıt Müzesi, 2025'te 185 bin 137 ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kağıt üretiminin tarihsel sürecini deneyimleme imkanı sunan müze, yıl boyunca hem kent sakinlerinden hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Geçen yıl 185 bin 137 kişinin ziyaret ettiği müzede düzenlenen etkinlikler arasında, Müzeler Haftası kapsamında gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Sadettin Ökten'in konuk edildiği söyleşi de yer aldı.

Müzede yıl boyunca çocuk atölyelerine 4 bin 625, yetişkinlere yönelik etkinliklere 13 bin 505 kişi katıldı.

Müze bünyesinde bulunan Geçici Sergi Salonu'nda düzenlenen sergiler ise yıl boyunca 1900 sanatseveri ağırladı.

Ayrıca 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü kapsamında 3. SEKA Kağıt Uçak Yarışması, "Palimpsest: Kağıt Enstalasyonu" ve Doç. Dr. Yusuf Parlak tarafından hazırlanan "Kağıtta Açan Çiçekler" sergileri de düzenlendi.

Belediye bünyesindeki Mevlevi Evi'ni yıl boyunca 1465, Selim Sırrı Paşa Konağı'nı 20 bin 706, Tökeli İmre Anı Evi'ni (Macar Evi) ise 451 kişi ziyaret etti.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Kültür Sanat
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Canlı anlatım! Dev derbide Galatasaray'a soğuk duş

Kıran kırana maçta Galatasaray'a soğuk duş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da şok kadro dışı

Galatasaray'da şok kadro dışı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi

YPG rahat durmuyor! Giderken şehrin cam damarını İHA ile vurdular
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Galatasaray'da şok kadro dışı

Galatasaray'da şok kadro dışı
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum

Sosyetenin ünlü isminin pahalılık isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?