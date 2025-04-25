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Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti

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Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıldönümü anma programları, Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK gösterisiyle son buldu.

Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıldönümü anma programları, Şehitler Abidesi'nde SOLOTÜRK gösterisiyle son buldu.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıldönümünde Şehitler Abidesi'nde 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış programı gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Avukat Doç. Dr. Safa Koçoğlu ve binlerce öğrenci katıldı. Tören ardından öğrencilere ve Şehitler Abidesi ziyaretçilerine SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar gösteriyi ilgi ve heyecanla izledi. SOLOTÜRK Pilotu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Kültür Sanat
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