Sefo, Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, sekizinci gününde Sefo'yu ağırladı. 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne alan sanatçı, yüksek enerjisi ve sahne performansıyla festival akşamına hareket kattı.

Sefo, konser boyunca "Aşiyan", "Kördüğüm", "Affettim" ve "Bonita" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, sanatçının şarkılarına sözleriyle, alkışlarıyla ve ritim tutarak eşlik etti.

Sahneye çıktığı ilk andan itibaren dinleyicilerle güçlü bir bağ kuran Sefo, hareketli repertuvarı ve dinamik performansıyla konser boyunca tempoyu yüksek tuttu. Festival alanındaki coşku, sanatçının sahne enerjisiyle birleşirken farklı yaş gruplarından müzikseverler aynı ritimde buluştu.

Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında 100. Yıl Kent Parkı'nda düzenlenen konserler, festivalin son gününde de müzikseverleri ağırlamaya devam edecek. Festival, 16 Ağustos akşamı Ferhat Göçer'in vereceği konserle sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı