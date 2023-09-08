Seferihisar 101. Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlamaları

Seferihisar Belediyesi, ilçenin 101. kurtuluş yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Şarkıcı Buray'ın sahne alacağı kurtuluş günü kutlamalarında, belediye bandosu ve Zeynep İde konseri gerçekleştirilecek.

İzmir'in Seferihisar ilçesi, kurtuluşunun 101'inci yılını düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. 11 Eylül Kurtuluş Günü'ndeki kutlamalar, Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Seferihisar Belediye Bandosu da, gün içerisinde Seferihisar sokaklarında gösteri yapacak. Kurtuluş coşkusu, Pazar Yeri Otoparkı'nda saat 20.00'da Zeynep İde ve 21.00'daki Buray konseri ile devam edecek.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 101. yıla yakışır özel bir program hazırladıklarını belirterek, "11 Eylül'ü coşku ile kutlayacağız. Kurtuluşun ruhunu, tüm vatandaşlarımızla yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bize özgürlüğümüzü hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seferihisar'ın kurtarıcısı Çolak İbrahim Paşa ve silah arkadaşlarına minnettarız. Onların emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Tüm halkımızı kurtuluş coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR