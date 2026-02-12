Sedef Kakma Sanatında Usta Öğretici: Hülya Uzun

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan Hülya Uzun (42), eşi İsmail Uzun'dan (43), öğrendiği sedef kakma sanatında usta öğretici oldu. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi'nde 7 yıldır usta öğreticilik yapan Hülya Uzun, "Sedef kakmacılık işiyle evlendikten sonra tanıştım. Eşimin mesleğiydi. Hobi olarak başladım. Daha sonra kendimi bu alanda geliştirdim" dedi.

Oğuzeli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Hülya Uzun, sedef kakma sanatında usta öğretici olan eşi İbrahim Uzun'un işine ilgi duymaya başladı. Eşinden sedef kakma sanatının inceliklerini öğrenen Uzun, kendisini geliştirmek için halk eğitim merkezlerinde açılan kurslara katıldı. Kurslarda başarılı olup kalfalık, ustalık, son olarak da usta öğreticilik belgesi alan Hülya Uzun, 7 yıldır Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi'nde kadınlara sedef kakma sanatını öğretiyor. Hobi olarak başladığı mesleğinde 7 yıldır usta öğretici olduğunu belirten Uzun, "Sedef kakmacılık işiyle evlendikten sonra tanıştım. Eşimin mesleğiydi. Hobi olarak başladım. Daha sonra kendimi bu alanda geliştirdim. Eşimin de desteğini alarak, halk eğitim merkezinde kursiyer olarak başladım. 1 yıl kurs aldım. Belgelerimi aldım. 10 yıldır bu işi yapıyorum. 7 yıldır da usta öğreticilik yaparak burada kadınlarımıza meslek öğretiyorum" dedi.

'ÜRÜNLERİMİZ 11 AŞAMAYLA MEYDANA GELİYOR'

Hülya Uzun, "Kursiyerlerimize ahşap üzerinde işlem yapmayı öğretiyoruz. Ahşabın alanı çok geniştir. Takı kutusu, aynası, tarağı, sehpasına kadar birçok ürünü sedef olarak işliyoruz. Ben kursiyer olarak başladım bu mesleğe. Çok eski ve Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bir el işidir. Ürünlerimiz 11 aşamayla meydana çıkıyor. Kalıcı bir değere sahip. Gelen kursiyer kadınlarımıza da destek oluyoruz. Devlet destekli bir alan sedefçilik mesleği. Bu yüzden isteyen kadınlarımız da gelip mesleği öğrenip alanında uzmanlaşıp kendi işletmelerini açabilir, usta öğretici olarak mesleği yeni kursiyerlere öğretebilir. Kursiyerlerimiz kalıcı ürünler yapıyorlar. Kursiyerlerimiz burada yaptığı ürünleri satıp, kendi ev ekonomisine katkı sunabiliyor. Yine isteyen kendisine bir atölye kurup, buradan arta kalan zamanlarda atölyesinde iş yapıp yine onları satıp para kazanabiliyor" diye konuştu.

'KADINLAR ÇOK İYİ USTALAR OLABİLİR'

Hülya Uzun, kadınların ilk başta önyargılı yaklaştıklarını fakat ellerinin erkeklere göre daha yatkın olduğunu belirterek, "Kadınlar ahşap işini gördüklerinde, makinaları gördüklerinde, 'Bize göre değil' diyorlar. Halbuki bu alanda kadınlarımız çok iyi ustalar olabilir. Kadınların yapabileceği bir alan ve elleri daha çok yatkın aslında. Kadınlarımız buraya gelip, çok güzel eserlere imza atabilirler. ve yaptıkları ürünler nesilden nesle aktarılabilir. Kadınlar isterse her şey yapabilir. Üstelik ahşapla uğraşmak, insanın sağlığına da ruhuna da iyi gelen bir şey" dedi.

'MESLEĞİMİZİN KAYBOLMAMASINI İSTİYORUZ'

Mesleklerinin tarihi geçmişinden dolayı çok değerli olduğunu belirten Hülya Uzun, "Mesleğimiz ne yazık ki kaybolma aşamasında. Tarihte padişahların bile kurulu sedef atölyelerinin olduğundan bahsedilir. Tarihten bu yana geldiği için aslında çok değerli. Devletimiz de bunu destekliyor. Mesleğimizin kaybolmamasını istiyoruz, bu yüzden mücadele veriyoruz. Özellikle bu alana kadınlarımızı yönlendirmek istiyoruz. İmkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yapılan sedef ürünlerimizi almak isteyen herkes internet sitemiz üzerinden bizlere ulaşabiliyor. Arkadaşlarımız yine kendi sayfalarından da sipariş alıyor" diye konuştu.

Haber- Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA