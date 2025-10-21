Haberler

Sebastapolis Antik Kenti'nde Kazı Çalışmalarında Üç Yazıt Bulundu

Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki Sebastapolis Antik Kenti'nde yapılan kazılar sonucunda Roma dönemine tarihlenen üç yazıt keşfedildi. Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Davut Yiğitpaşa ve ekibi tarafından yürütülüyor. Bulunan yazıtların biri mezar taşı, diğerleri ise onurlandırma yazıtı ve I. Konstatin'e ait ibareler içeriyor.

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinde bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti'nde bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında üç yazıt bulundu.

Roma İmparatoru Trajan zamanında Milattan Sonra (MS) 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin, döneminde Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.

Döneminde çok az şehrin sahip olduğu zenginliğin göstergesi olarak para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ile geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu kaydediliyor.

Sebastapolis Antik Kenti'nde Tokat Müze Müdürlüğünce 1987'de sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde 1990'a kadar devam etmiş, 1990'da ara verilen çalışmalara 2010 yılında tekrar başlanmıştı.

Bugüne kadar bir kısmı ortaya çıkarılan Sebastapolis Antik Kenti'nin büyük bölümü Sulusaray ilçesinin altında yer alıyor. Antik kent üzerindeki evlerin kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü 3 bin 500 nüfuslu Sulusaray'da vatandaşlar, tarihle iç içe bir yaşam sürüyor.

Antik kentteki kazıların bu yılki bölümü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni, Tokat Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Davut Yiğitpaşa ve ekibi tarafından yürütüldü. Üç hafta önce sona eren kazı çalışmalarına farklı üniversitelerden 8 öğretim üyesi, 10 öğrenci ve 10 işçi görev aldı.

Prof. Dr. Yiğitpaşa, AA muhabirine, Sebastapolis'te bu sene iki yerde kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Antik kentte şu ana kadar yapılan kazılarda Geç Roma, Erken Bizans Dönemi'ne tarihlenen bitkisel, geometrik ve figürlü bezemelerin bulunduğu mozaik döşeli zemine sahip apsisli yapı, Roma Dönemi'ne ait sur ve hamam, Bizans Dönemi'ne ait kilise ve mezarlar bulunduğunu belirten Yiğitpaşa, "Ayrıca sütun, sütunce, kaide, sütun başlığı, pithos, mimari elemanlar, tuğla parçaları, aslan başlı mermer masa ayağı, çeşitli dönemlere ait sikkeler ve küçük buluntular ele geçirildi." dedi.

Kilise ortaya çıkarılarak turizme kazandırılmak isteniyor

Bu seneki kazılarda amaçlarının kilisenin mimari yapısını ortaya çıkarmak olduğunu anlatan Prof. Dr. Yiğitpaşa, şöyle devam etti:

"Restorasyonunu tamamlayarak turizme kazandırmak hedefimiz. Bu kazı çalışmalarında küçük buluntular da bulduk. Kazılarda 3 tane yazıt bulduk. Bir tanesi mezar taşı. Bunların üzerinde çalışmalarımız henüz devam ediyor. Bunların çözümlemesini yapacağız."

Yazıtlardan birinin küçük bir çocuğa ait olduğunu düşündükleri mezar taşı olduğunu dile getiren Yiğitpaşa, "'En tatlı' yazıyor. Buradan anlıyoruz bir ailenin küçük çocuğunu kaybettiği ve o dönem o ibareler kullanılıyor. Acıma ve sevgi ifade ediyor. Grekoromen tarzda bir yazıt olduğunu söyleyebiliriz. İkinci yazıtımız onurlandırma yazıtı mahiyetinde. Bir tanesinde silik yazılar olmakla birlikte şehir adı geçiyor. Şehri adı kırık olduğu için anlaşılamadı. Nektaton ismi geçiyor. Aidiyet ile ilgili bir isim olabilir." ifadelerini kullandı.

Üçüncü yazıtta I. Konstatin'in adının geçtiğini ifade eden Yiğitpaşa, "Yazıt dördüncü yüzyılın başlarına tarihlenebilir. Ortada yenilmez Konstatin ibaresi var. Bu da bizim için önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Kültür Sanat
